Cavalli made in Siena, oggi si alza il sipario

Pioggia permettendo, oggi alle 15 la Fortezza diventa il palcoscenico della seconda edizione della Rassegna dei puledri anglo arabi. I cavalli – per la Piazza ma anche per l’ippodromo – allevati a Siena. Ci sono le scuderie dei fantini – vedi Mattia Chiavassa, Dino Pes e Andrea Coghe, naturalmente quella di Larniano di Gingillo – ma anche l’Azienda agricola Le Casacce di Massimo Milani che alleva ben nove dei puledri che vengono presentati. "Dei 25 di 2 anni che sono sfilati lo scorso anno ben 19 sono riusciti a scendere in pista e 10 di loro hanno addirittura vinto almeno una corsa. Numeri che rappresentano un biglietto da visita che pochissime manifestazioni analoghe a questa possono vantare e stanno a testimoniare che il lavoro svolto dagli allevatori del territorio è indirizzato nella giusta direzione", sottolinea Luigi Carli, presidente dell’Associazione Anglo arabo corse. "Vogliamo che la Fortezza sia un luogo fruito dai senesi durante tutto l’anno, uno spazio per cittadini, famiglie, anziani e più giovani: anche grazie a queste iniziative possimo riscoprire il suo valore per la nostra comunità", sottolinea il sindaco Nicoletta Fabio nel depliant della Rassegna.

Ecco le otto puledre femmine classe 2022: Galanedda, Gardenia, Gatta Gugu, Ghiotta, Gioia astrale, Grid Peace, Guendalina bla bla, Jessica Rabbit. Poi i 12 coetanei maschi: Brividi, Drago Magico, Galattico, Geronimo Apua, Gillo, Giulio Cesare, Golden Heart, Goleador, Mirò, Sir Mark, Star of Betlem più un altro giovanissimo puledro di Chiavassa. Le 7 femmine nate nel 2021 sono Fabula, Fatamorgana, Fenadin, Fortza Paris, Fretta e Furia, Fuerte Ventura, Fuori di testa. Infine i maschi classe 2021: Faccia Tosta, Faghedi onore, Faghedue, Fammi Volare, Farabundo, Faramineux, For you, Fotonico, Frankie, Frere soleil, Fuori rotta, Fuoriluogo. In caso di maltempo la rassegna e la sfilata degli stalloni verranno spostate alla giornata di domenica 22 ottobre con gli stessi orari.

La.Valde.