L’ex medico di Juve e Roma passa dal calcio al Palio: la Selva lo vuole capitano

Siena, 2 dicembre 2023 – Si lancia in una nuova sfida Andrea Causarano dopo i tanti successi e le soddisfazioni nel mondo del calcio: guidare lo staff Palio della Selva, la sua Contrada.

Causarano conosce bene il sapore della ‘battaglia’ essendo stato, come detto, per due anni medico sociale della Juventus (con la finale, sebbene andata male, di Champions) e quattro in qualità di responsabile sanitario della Roma. Ancora prima al Siena nel passaggio dalla C alla B, le promozioni in A, più di recente coordinatore sanitario l’Acn Siena.

I lavori della commissione elettorale nella Selva si sono conclusi: il 16 e il 17 dicembre si voterà per il capitano, carica per cui è stato proposto appunto il suo nome individuato per il dopo Alessandro Giorgi, plurivittorioso.

Causarano, medico e autore di testi scientifici, Mangia d’oro 2015, è deus ex machina della ’Performance’ e fra gli artefici della riapertura dello storico ristorante ’Mugolone’, a due passi da Piazza del Campo. Il suo nome era più volte girato in passato come possibile guida dello staff Palio. Questa volta si mette in gioco con altri atleti, non calciatori ma fantini.