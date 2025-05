Castello lancia l’allarme. Vetrine vuote e centro storico poco frequentato

Colle Alta e la sfida della desertificazione commerciale: prospettive di rilancio che arrivano in modo propositivo. La parte alta di Colle di Val d’Elsa, in particolare il Castello, sta affrontando una fase di difficoltà, con vetrine vuote e un centro storico che sembra sempre meno frequentato, in particolar modo d’inverno, mentre la situazione d’estate migliora nettamente. Questo fenomeno non è nuovo, ma si protrae ormai da diversi anni, nonostante gli sforzi di alcuni imprenditori che hanno deciso di investire proprio in questa zona storica del Castello. Il fenomeno della desertificazione commerciale non è un’esclusiva di Colle Alta, ma riguarda anche altri piccoli centri. È un tema che preoccupa residenti e operatori economici, e che trova riscontro nei dati del mercato immobiliare. Mentre nella zona bassa di Colle, in via Roma, ad esempio l’affitto medio di un fondo commerciale si attesta sui 5/6 euro al metro quadro, nella zona del Castello il prezzo scende a circa 4 euro al metro quadro, ma questo non sembra sufficiente ad attrarre nuovi investimenti. Ramona Valceanu, presidente della Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), suggerisce alcune soluzioni praticabili: "La valorizzazione del patrimonio immobiliare del centro storico è fondamentale - afferma Ramona Valceanu (nella foto) -. È necessario riqualificare gli spazi, rendendoli più adatti alle esigenze del commercio moderno, attraverso incentivi e progetti che coinvolgano anche i privati". "Come associazione - continua - proponiamo un piano di agevolazioni fiscali, basti guardare anche ciò che sta accadendo a Siena e Radicondoli. Incentivi e snellimento burocratico". La Fiaip sottolinea l’importanza di una strategia integrata che coinvolga non solo le istituzioni locali, ma anche i proprietari immobiliari e gli operatori economici, per garantire la vitalità del centro storico del Castello. "È importante prendere decisioni mirate e lungimiranti, che consentano di rilanciare Colle Alta e di farlo in modo sostenibile, integrando il commercio con le esigenze del tessuto urbano e turistico", conclude Valceanu. In questo scenario, è essenziale la volontà di tutte le parti affinché il cuore storico della città possa vivere ed a rappresentare una risorsa vitale per la comunità.

Lodovico Andreucci