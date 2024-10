Castellina: ladri scatenati. Furto alla scuola materna. Sono stati rubati dei tablet

Ancora a lavoro i carabinieri del comando di Monteriggioni: impegnati per trovare i colpevoli di un furto in una scuola del territorio. In questi giorni, infatti, oltre alla sventata truffa ai danni di un’abitante (fatto salito alla ribalta delle cronache anche nazionali) è successo che alcuni ladri sono entrati in azione alla scuola materna di Castellina Scalo. Sulla vicenda c’è il massimo riserbo, perché le indagini sono ancora in corso. Di conseguenza poche sono le notizie sul caso. Si è a conoscenza del fatto che sono stati rubati i tablet a servizio di alcuni alunni della scuola. Il dispiacere è ancora più grande perché è ben chiaro che i malviventi non hanno avuto alcuno scrupolo ad organizzare un colpo che, purtroppo, danneggia i più piccoli che frequentano la scuola. Nella stessa notte sempre nella solita zona, inoltre, è stato ravvisato un altro tentativo di furto che è avvenuto presso la sede del rione Fiume, ma fortunatamente non è stato rubato nulla. Sulle tracce dei delinquenti c’è tutta l’arma territoriale che sta investigando su chi potrebbe aver compiuto il misfatto. Il fatto di cronaca nera è avvenuto alcune notti fa e si sa ben poco delle modalità se non che i ladri hanno forzato un ingresso o una finestra della scuola materna del paese, facendo razzia dei tablet utilizzati dagli alunni. Ciò sembrerebbe non essergli bastato perché hanno trovato il modo anche per rubare le monete che sono presenti nella macchinetta del caffè. Ancora una volta ad essere nel mirino dei malviventi sono i soggetti più fragili: i più piccoli e gli anziani. Ha fatto scalpore, infatti, il caso avvenuto nel pomeriggio del 3 ottobre. Quando i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due persone per tentata estorsione aggravata ai danni di una persona anziana di Monteriggioni. L’anziana, però, capendo il tentativo era riuscita a contattare la centrale operativa dei carabinieri. Il Comune di Monteriggioni nell’occasione aveva ringraziato il comando dei carabinieri ricordando gli appuntamenti della consueta campagna informativa anti truffe: il 15 ottobre alle 18 a Quercegrossa presso la sede della Misericordia ed il 29 novembre alle 18 a Castellina Scalo al Circolo Arci.