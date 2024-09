Castel del Piano, sorpresa Sanna: "Dino Pes veniva fortissimo. Ma il palio ormai era mio"

di Laura Valdesi

SIENA

Ordine invertito rispetto a 22 giorni fa in Piazza per il Palio dell’Assunta. Andrea Sanna su Benito Baio (Borgo) infatti vince davanti a Dino Pes su Unamore (Monumento), conquistando il palio di Castel del Piano dove nel 2023 aveva trionfato appunto l’avversaria proprio con Pes. Una piccola rivincita, dunque, per Sanna che correndo nella Selva era giunto alle spalle di Velluto nella Lupa il 17 agosto. C’è voluto un po’ ai cavalli per sistemarsi e prendere le misure. C’era un bel movimento. Oltre alle rivali anche Giuseppe Zedde su Denise Beauty (Storte) e Antonio Siri su Brigadora (Poggio). Al via subito forti, davanti, Zedde e Sanna che ha poi preso la testa, resistendo alla rimonta finale di Pes. "Non avevo ancora realizzato quanto successo a Siena, sono arrivato ad un passo dalla vittoria. Adesso il trionfo a Castel del Piano", dice il fantino emozionato e con l’adrenalina a mille.

Nel rimbalzo di telefonate e messaggi senesi qualcuno ha detto che è nato un fantino di Piazza.

"Per diventarlo bisogna montare e fare bene. Comunque sono stracontento di questa vittoria".

Dopo il successo su Benito baio non volevi scendere da cavallo. Avevi un’espressione come a dire’guarda cosa ho fatto’.

"Avevo una rivale forte, un’accoppiata collaudata perché Dino conosceva benissimo Unamore. C’era da strigare le cose, l’unico modo era partire davanti".

Benito Baio, di Massimiliano Muzzi, è andato forte.

"Ci ho creduto. Lo conoscevo avendoci fatto la Tratta a luglio e agosto 2023. Meritano complimenti Muzzi e anche il preparatore Cersosimo".

La prima vittoria importante.

"C’era stata la provaccia a Legnano, questo successo però è un’altra cosa A chi devo dire grazie? Alla Selva, tutto è partito da lì. Se fai bene in Piazza, prendi fiducia tu e anche i dirigenti delle corse fuori Siena. Anche al Borgo, naturalmente, che mi ha dato l’opportunità (quarto successo per la capitana Sabrina Rosati, ndr). In fondo dall’altra parte c’era un super esperto, io rappresentavo la sorpresa. Il giovane che ci prova".

La Selva che ha detto?

"C’erano i mangini, mi hanno fatto i complimenti e ripetuto ’piedi per terra’".

A chi dedica invece Andrea Sanna il palio dell’Amiata?

" Alla mia famiglia e agli amici che mi seguono sempre, come detto alla contrada che mi ha montato".

All’arrivo hai agitato più volte il frustino in aria.

"Eh, sai, l’euforia. Lavori tutto l’anno per questi traguardi. Ho visto che Dino veniva forte ma sapevo che il palio l’avrei vinto io. Ah, dimenticavo alcuni grazie: a Duccio Pellegrini, a Simone Ciuoli, a tutta lo staff della stalla. Hanno fatto un capolavoro"