"Cassonetti stracolmi. Multe ai cittadini"

La consigliera di opposizione Michela Guerrini, lista civica Guerrini Sindaco, interviene sulla raccolta rifiuti: "Ad alcuni cittadini di Sovicille stanno arrivando sostanziose multe per abbandono di rifiuti a opera dei cosiddetti ispettori ambientali. Tutta questa manovra poteva essere utile, ma si è trasformata in un ulteriore schiaffo ai residenti. A essere multato infatti non è chi lascia oggetti inappropriati presso i grandi cassonetti dislocati nel comune, ma anche chi con isole piene di spazzatura non ritirata, vuol lasciare il suo sacco del colore corretto presso il cassonetto. Non c’è posto – rimarca – i cassonetti sono pieni, quindi lo poggi sopra, che altro si dovrebbe fare?".

Guerrini attacca: "Secondo il Comune di Sovicille il contribuente dovrebbe prendere il sacchetto riporlo in auto e riportarlo a casa o andare alla ricerca di un cassone libero. È normale tutto ciò?". E ancora: "Ci saremmo aspettati da sindaco e giunta che invece di sacrificare ancora di più i cittadini colpevolizzandoli per aver lasciato un sacchetto al cassonetto pieno, che si fossero attivati per farli svuotare più di frequente e non che avessero dato via a multe di questo tipo".

Guerrini aggiunge: "Le sanzioni con uso di telecamere dovevano servire a punire chi abbandona di tutto presso i cassoni e non chi cerca di fare il proprio dovere. Oltretutto per gli ispettori ambientali di Sei toscana paghiamo una sostanziosa cifra, verrebbe da chiedersi se queste multe non servano a giustificare soldi spesi così male. Forse dovremmo multare noi sindaco e giunta per il pessimo lavoro, ma questa è nostra opinione. Comunque prenderemo provvedimenti e invitiamo chi ha ricevuto sanzioni a contattarci".