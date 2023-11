Cassia chiusa, le alternative. Anas: "Lavori per 570 giorni"

Il tortuoso saliscendi dello storico percorso della Cassia, quello che da La Bisarca porta a riprendere la Consolare in Val di Paglia, da ieri è tornato assai trafficato. Così come era già accaduto nel recente passato sia per le temporanee chiusure della stessa galleria, da oggi sottoposta a un radicale intervento di ristrutturazione, sia per la prolungata interruzione della statale dovuta al cedimento di un viadotto sul Paglia. Sempre ieri, poco prima di mezzogiorno, ha riaperto, a senso unico alternato, l’interruzione che bloccava il traffico poco prima di San Quirico deviandolo sulla provinciale della Val d’Orcia e, quindi, facendolo transitare su Pienza. Un problema quasi risolto, uno - quello della galleria - molto più impegnativo, lungo e costoso.

L’investimento complessivo è di quindici milioni di euro. Da oggi scatta la completa chiusura al traffico in entrambe le direzioni; previsto il risanamento delle opere civili, l’ammodernamento degli impianti tecnologici e altri interventi di miglioramento della sicurezza. "La durata prevista dei lavori - comunica Anas - è di 570 giorni. Nella prima fase, che durerà circa un anno, sarà necessaria la chiusura al traffico in entrambe le direzioni. Nella seconda la galleria sarà aperta a senso unico alternato regolato da semaforo in orario diurno e sarà chiusa solo in orario notturno. Nell’ultima fase, i lavori si svolgeranno con traffico sempre consentito a senso unico alternato". Un intervento radicale, "finalizzato – si legge ancora nella nota – ad assicurare una lunga durata dell’opera nonché ad innalzare i livelli di sicurezza della circolazione all’interno del tunnel, lungo circa 900 metri. I lavori riguardano tra l’altro il risanamento delle opere civili, l’ammodernamento degli impianti e alcuni interventi di consolidamento strutturale, il rifacimento della pavimentazione, delle barriere e della segnaletica".

"Un intervento importante – dice il sindaco di Radicofani Francesco Fabbrizzi (nella foto) – indispensabile per elevare la sicurezza. Ma avremo un lungo periodo di disagi perché le provinciali del percorso alternativo non sono nelle migliori condizioni".