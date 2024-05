Cassa Edile "Più soldi in busta paga per chi lavora in aziende in regola" Aumenti in busta paga per i lavoratori edili di Siena grazie alla Cassa Edile: da 32,61 a 65,22 euro in più al mese. Premi anche per le imprese virtuose. Sindacati soddisfatti per l'accordo raggiunto.