Casole, Fratelli d’Italia non ci sta: "Non appoggiamo più Pieragnoli. Nella sua lista esponenti del Pd"

Svolta a Casole o quanto meno un cambio di rotta. Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia ha licenziato un documento relativo alla situazione del Comune di Casole, dopo un ampio approfondimento a vari livelli. "A Casole ci sono tre candidati a sindaco – afferma il partito di Giorgia Meloni – , e Fratelli d’Italia per le elezioni amministrative non darà indicazioni di voto in quel di Casole, ma rileva la presenza di candidati di riferimento del partito democratico nella lista civica ‘Casole Futura’ di Pieragnoli, di cui non possiamo non prendere atto. Alcuni candidati al consiglio comunale della lista ‘Casole Futura’ sono dichiaratamente propensi, iscritti e vicini al Partito Democratico e hanno posizioni pubbliche di chiara ostilità ed avversione al Governo Meloni. Ciò è legittimo, sia chiaro, ma Fdi non può sostenere raggruppamenti al cui interno ci sono esponenti di opposizione al Governo Meloni". Di conseguenza Fratelli d’Italia, con questa dichiarazione, si chiama fuori dalla competizione elettorale comunale, evidenziando tuttavia di non poter allinearsi a progetti politici che vedono personaggi in quota Pd. In riferimento a ciò Andrea Pieragnoli ha preferito non commentare quanto espresso da Fdi, rimandando ad ulteriori comunicati stampa di sostegno ai suoi candidati al consiglio comunale o di sostegno a lui. Non finisce qui perché è prevista anche un’iniziativa elettorale in quel di Casole. In programma c’è proprio uno degli eventi di chiusura della campagna elettorale europea. L’appuntamento è per questo Venerdì, ovvero oggi, alle ore 13: il candidato al parlamento europeo Francesco Torselli sarà a Casole, ma ci sarà un risvolto anche sulle elezioni amministrative. Nel dare libertà di voto alle amministrative, Fratelli d’Italia ribadirà, quindi, l’indicazione di voto alle europee per Torselli, vedremo chi raccoglierà questo appello. Questa novità potrebbe rimescolare le carte nel mazzo delle elezioni casolesi, questo non è dato sapere, certamente la sfida è molto sentita. Ed è anche vero che le elezioni più che una partita a carte sono una partita a scacchi. A Casole d’Elsa sono tre i candidati in corsa per vincere le elezioni amministrative: l’uscente Andrea Pieragnoli di Casole Futura, Federico Verponziani di Noi Ci Siamo e Alfio Barbagallo di Pensare Comune. Lunedì 10 giugno nel pomeriggio si saprà chi è chiamato a fare il sindaco, la decisione ai casolesi.

Lodovico Andreucci