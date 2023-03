Caso Portanova Oggi parlano padre e legale

Manolo Portanova aveva annunciato, sul profilo Instagram, che non sarebbe rimasto più in silenzio. Lo scotto pagato era stato troppo alto. Lasciando intravedere una possibile presa di posizione pubblica sul presunto stupro di gruppo ai danni di una studentessa senese per cui è stato condannato a sei anni con lo zio Alessio Langella. Salvo novità, dovrebbe svolgersi infatti oggi a Genova una conferenza stampa a cui parteciperanno sicuramente il difensore del calciatore, l’avvocato Gabriele Bordoni, e il padre di Manolo, Daniele. Non è da escludere che sia presente anche il giocatore, qualora ottenga il nulla osta del Genoa, squadra dove milita anche se dopo la condanna non ha più giocato. L’avvocato Bordoni, lette le motivazioni, aveva espresso amarezza per il fatto che quanto da lui evidenziato nella memoria di oltre 60 pagine non era stato tenuto in alcun conto. Probabile che si voglia rendere pubbliche le argomentazioni, in attesa dell’appello.

La.Valde.