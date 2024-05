Caso Globo: si tratta . Risposte in 15 giorni

Il presidio alla Globo era stato annullato proprio perché nella giornata del 21 maggio si doveva tenere un incontro tra le organizzazioni sindacali con l’azienda stessa, Cosmo Spa, proprietaria del punto vendita Globo, che nel frattempo ha preso posizione difendendosi dalle rimostranze delle sigle sindacali e rivendicando il proprio impegno aziendale, con un lungo comunicato. In questa nota è stato sottolineato come l’azienda non si è mai sottratta al confronto e ha sempre consentito l’esercizio dei diritti sindacali, per questo la protesta sembrerebbe essere ingiustificata. Nella nota l’azienda affermava di essere in ogni caso disponibile ed aperta ad ogni confronto purché leale e costruttivo, senza sfociare in forme di rivendicazione e di protesta forzate e ingiustificate. L’incontro si è tenuto e sono stati dati 15 giorni di tempo all’azienda per rispondere alle richieste dei lavoratori. Quindici giorni decisivi per i lavoratori del punto vendita di Globo a Colle. "L’incontro è stato lungo e acceso – ha detto il segretario generale Nidil Cgil di Siena, Duccio Romagnoli –. Va fatta però una premessa: il punto vendita di Globo a Colle di Val d’Elsa va bene e fa vendite, quindi noi abbiamo chiesto all’azienda di ridurre il turnover di lavoratori somministrati a favore di contratti a tempo indeterminato. Poi abbiamo avanzato la richiesta di assunzioni dirette da parte dell’azienda e una migliore organizzazione dei turni di lavoro. Abbiamo dato 15 giorni di tempo a Globo per rispondere alle nostre richieste, se poi le repliche dovessero essere negative proseguiremo lo stato di agitazione".

Lodovico Andreucci