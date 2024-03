Case popolari. Pubblicato il bando Erp per le locazioni

Fino al 23 maggio resta in pubblicazione il bando di concorso per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) ubicati sul territorio del Comune di Siena. Possono partecipare al bando i richiedenti residenti nel Comune o aventi l’attività lavorativa nel medesimo ambito territoriale alla data di pubblicazione del bando, in possesso di certificazione Isee attestante un valore relativo al nucleo familiare inferiore a 16.500 euro. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e presentata unicamente in modalità online collegandosi al sito del Comune di Siena e accedendo con spid. E’ possibile usufruire di assistenza gratuita alla compilazione della domanda contattando: il servizio politiche abitative o lo sportello famiglia del Comune; Caritas Diocesana; Arci di Siena; Sunia; Corte dei Miracoli; Arciconfraternita di Misericordia.