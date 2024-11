Ristruttura la casa, ma spunta una bomba. Arrivano gli artificieri: isolata l’area

Siena, 27 novembre 2024 – Dai lavori di ristrutturazione di una casa spunta un ordigno esplosivo. Succede a Siena, dove nel corso di un intervento al tetto di un’abitazione in viale XXIV Maggio è emersa una bomba che da una prima analisi risulterebbe un residuato bellico.

Siamo in zona di San Prospero. Per consentire l'intervento degli artificieri è stata disposta la chiusura della via, dall'incrocio con via Ciacci fino all'incrocio con via Pannilunghi. Disposta anche la temporanea evacuazione dell'immobile oggetto dell'intervento. Sul posto polizia municipale, vigili del Fuoco e il reparto artificieri del Genio dell'Esercito Italiano proveniente da Bologna. L’area è stata isolata.