Trovato ordigno bellico: martedì sarà fatto brillare

Sono state programmate per martedì le operazioni di disinnesco e brillamento di una bomba di aereo della 2^ guerra mondiale da 500 libbre di fabbricazione americana. L’ordigno è stato rinvenuto a "Capannella sul Fiora" vicino alla strada Maremmana all’interno del cantiere per la realizzazione del nuovo viadotto sul fiume Fiora. E’ il secondo ordigno bellico che viene trovato nel cantiere. Le attività di bonifica, affidate agli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, si articoleranno in due fasi: una prima fase di disinnesco della bomba, una seconda fase di trasporto della bomba inerte verso il luogo individuato per le operazioni di brillamento: la "Cava Albanesi", nel Comune di Manciano. Il Prefetto Paola Berardino, ha emesso un’ordinanza per lo svolgimento delle operazioni nella massima sicurezza, e istituito, all’Agriturismo "Maremma nel Tufo", il Centro coordinamento Soccorsi, per coordinare le attività a cui prenderanno parte la Regione , la Provincia i Comuni di Pitigliano e Manciano, il 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, Carabinieri, Finanza, Vigili del Fuoco, Stradale, Cri Corpo mlitare, Asl Servizio 118 di Grosseto. Sarà individuata una "zona rossa" dal punto di disinnesco dell’ordigno (raggio di 620 metri circa), con conseguente evacuazione, ad opera del Comune di Pitigliano, di tutti coloro che abitano all’interno di quell’area. È stata inoltre disposta l’interdizione del traffico veicolare delle seguenti strade per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni: Maremmana 74 chilometro 44+150 e chilometro 40+500,Strada vicinale Poggio Rota, Strada vicinale Terra Rossa, Strada vicinale Poggio Insuglietti, Strada vicinale Selva del Caggio.