Carnival House a Sarteano. La festa si tinge di mistero

Sarteano si appresta a vivere un carnevale paranormale grazie alla formula ’Carnival House’. Domenica 2 marzo arriva un evento che trasformerà il borgo in un luogo sospeso tra realtà e mistero. Dalle 14 alle 19, 30, piazza XXIV Giugno sarà il fulcro di una festa che avrà come tema il paranormale, regalando a cittadini e visitatori un’esperienza immersiva e suggestiva.

Il Carnevale di Sarteano è reso possibile grazie al contributo di tante associazioni locali, tra cui L’Ombrico, Giostra del Saracino, le Contrade di San Lorenzo, Santissima Trinità, San Bartolomeo, Sant’Andrea e San Martino, la Filarmonica di Sarteano, Sarteano Viva, Nuova Accademia degli Arrischianti e XstarMinkias. ’Carnival House’ promette di stupire. Maschere spettrali, finte sedute spiritiche, esorcismi inscenati e apparizioni ultraterrene saranno solo alcune delle sorprese che attendono chi deciderà di lasciarsi trascinare in questa esperienza unica. Il pomeriggio prenderà il via con un corteo mascherato che, partendo da Piazza XXIV Giugno, attraverserà le vie principali del paese, accompagnato dalla Banda Musicale di Sarteano. Il percorso, che si snoderà lungo Corso Garibaldi, via Matteotti e via di Fuori, coinvolgerà l’intera cittadinanza fino alla piazza, dove avranno inizio le attività e gli spettacoli. La piazza si animerà con giochi e intrattenimenti a tema: chi avrà il coraggio potrà partecipare a una seduta spiritica simulata, incontrare fantasmi e strane presenze, sfidare gli amici in una partita a calcio a soffio e gareggiare con una sfida di torte in faccia.

Anna Duchini