Cardiologia invasiva, al via il restyling

Piccola rivoluzione a partire dal 16 aprile alle Scotte con l’assegnazione temporanea di 4 dirigenti medici dalla Uoc Cardiologia alla Uosa Cardiologia interventistica: Santoro Amato, Claudia Baiocchi, Daniele Menci e Stefano Lunghetti. Vediamo cosa succede. La proposta è arrivata il 5 aprile dalla direzione perché "le attività di aritmologia e di cardiologia – si legge nella delibera - sono svolte all’interno della Cardiologia invasiva che consta di tre sale, due per l’emodinamica e una per l’aritmologia". Solo che sarà a breve sottoposta a una ristrutturazione che riguarderà principalmente la sala di aritmologia e la sala A di Emodinamica "ma coinvolgerà i restanti settori e consentirà di avere tre sale interscambiabili e con requisiti autorizzativi conformi alla normativa". Per affrontare meglio la fase dei lavori la direzione ritiene necessaria una temporanea riorganizzaizone finalizzata a gestire meglio e condividere le risorse, con un’integrazione dei professionisti attraverso un unico coordinamento delle procedure di Cardiologia invasiva sotto quella Interventistica.

La.Valde.