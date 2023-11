Concerto di Capodanno a Siena, il sindaco chiama Emma: "E’ una donna forte impegnata sui diritti"

Siena, 24 novembre 2023 – «Vi aspetto il 31 dicembre in Piazza del Campo per vivere insieme il capodanno più bello della nostra vita". Parola della cantante Emma Marrone, artista scelta dall’amministrazione comunale per il Concerto di Capodanno, che ha voluto mandare un videomessaggio di saluto a tutta la città.

L’occasione è stata la presentazione a Palazzo pubblico del grande evento di fine 2023 che, oltre alla nota cantante, vedrà protagonisti sul palco in Piazza del Campo il duo comico dei PanPers formato da Andrea Pisani e Luca Peracino, mentre dopo la mezzanotte il centro storico verrà invaso dalla musica di Dj Angelo, in arrivo a Siena direttamente da RadioDeejay.

«C’era la volontà di riportare la festa di Capodanno in Piazza, rivolgendosi a un pubblico più ampio possibile – ha spiegato il sindaco Nicoletta Fabio –. Per questo, oltre al grande concerto che mancava da tempo, vogliamo offrire momenti di spensieratezza e divertimento a tutte le tipologie di pubblico, dai bambini agli anziani".

Particolare attenzione è stata dedicata ai giovani con la scelta della cantante Emma Marrone: "E’ un’artista che soddisfa tutti i gusti e le aspettative – ha continuato il sindaco –. Abbiamo invitato Emma, perché è una figura di donna forte e coraggiosa, impegnata nella difesa dei diritti, soprattutto quelli delle donne. Alla luce dei recenti fatti di cronaca, la sua presenza vuole quindi rappresentare un segnale in questo senso".

Il sindaco brinderà con Emma sul palco di Piazza del Campo a mezzanotte insieme all’assessore al Commercio e Turismo Vanna Giunti, che ha annunciato: "Offriamo un cartellone di Capodanno, nel quale convergono le iniziative per il Natale in città. Il tutto, con lo sguardo rivolto ai diversi target di pubblico. La comicità dei PanPers e la musica di Dj Angelo porteranno allegria e divertimento non solo ai cittadini, ma anche ai turisti che aspettiamo numerosi per le festività a Siena".

L

a presentazione dell’evento di Capodanno si è quindi trasformata in una sorta di anteprima con il videomessaggio di Emma, rivolto a tutti i senesi, ma anche quello di Dj Angelo. I PanPers invece hanno preferito una diretta: "Mio nonno era senese, quindi per me la notte di Capodanno in Piazza del Campo rappresenta un cerchio che si chiude – ha detto l’attore Andrea Pisani –. Stiamo allestendo il nostro nuovo spettacolo che porteremo in tournée l’anno prossimo in tutta Italia. La notte del 31 dicembre ci sarà qualche piccolo spoiler di quello che consideriamo il nostro spettacolo della maturità. Un’ora sul palco con il coinvolgimento del pubblico e spazio all’improvvisazione, per rendere l’esperienza a Siena qualcosa di unico".

"In un panorama di guerre, problemi ambientali e crisi varie – ha aggiunto il collega Luca Peracino – affronteremo con ironia anche il tema del politically correct , in modo da offrire un po’ di leggerezza". ’Antipasto’ dell’atmosfera che si respirerà nella conchiglia a Capodanno, lo scambio di battute con sindaco e assessore protagoniste.

Nicoletta Fabio si è presentata al duo comico collegato da remoto, scherzando: "Buongiorno, io sono il sindaco. Anche se non sembra... ". Risata generale. Spiazzati, i PanPers si sono subito ripresi, rilanciando: "Bene e chi è la signora con la maglia rossa?". Immediata la risposta di Vanna Giunti: "Veramente la signora in rosso è l’assessore". Altro momento di imbarazzo dei comici, poi le scuse e qualche gag con risate finali.