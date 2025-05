I Lions della Toscana guardano al futuro: service, solidarietà e nuovi progetti

Siena, 14 maggio 2025 – Un bilancio ricco di traguardi e una visione chiara per il futuro hanno animato il Congresso annuale del Distretto 108La Toscana dei Lions Club, svoltosi a Siena pochi giorni fa. Alla presenza dei delegati e dei vertici lionistici regionali, il Governatore Francesco Cottini ha illustrato con orgoglio i risultati raggiunti, annunciando anche nuove sfide che attendono il movimento.

Crescita del Distretto

Tra le novità più significative emerse, il superamento dei 3.000 soci nel Distretto, la nascita di due nuovi Club e l’avvio di processi di unificazione che rafforzano la rete e l’efficacia delle azioni sul territorio. Il Governatore ha sottolineato il forte impegno del Distretto nella prevenzione sanitaria, in particolare sul diabete, con interventi anche all’interno delle scuole e attraverso l’ormai noto Camper della Salute.

Inclusione e supporto

Grande attenzione è stata dedicata all’inclusione e al supporto delle persone con disabilità, grazie a progetti consolidati come il Campo Disabili del Club di Montemurlo e alle attività di Fly Therapy, arricchite ora anche da Moto Therapy e Boat Therapy.

Nuovi progetti e alleanze

Tra i tre nuovi service presentati, spiccano "Gocce di Speranza", nato dall’alleanza con l’associazione Voa Voa! Amici di Sofia Aps, destinato a coinvolgere tutte le neonatologie della Toscana; il "Kit Lions per il Codice Rosa", rivolto ai pronto soccorso per offrire un sostegno concreto alle vittime di violenza; e la nuova cella frigorifera per il Banco Alimentare, che punta a combattere la povertà e lo spreco alimentare.

Ringraziamenti e nuove elezioni

Cottini ha voluto inoltre ringraziare la Fondazione LCIF, ricordando con emozione la visita della presidente internazionale, la dottoressa Patti Hill, che ha rafforzato il legame tra il Distretto toscano e la dimensione globale del lionismo.

Durante il Congresso è stato proclamato Governatore Eletto per l’annata 2025-26 Gilberto Tuccinardi. Eletti anche il Primo e Secondo Vice Governatore, rispettivamente Piero Fontana e Barbara Becherucci. Il prossimo appuntamento sarà la riunione delle cariche, prevista per il 5 luglio a Torre del Lago.

Il lionismo toscano si conferma dunque motore di solidarietà e innovazione, capace di rinnovarsi mantenendo saldi i valori fondanti del servizio e della comunità.