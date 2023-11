Siena, capodanno in piazza con il concerto di Emma

Siena, 23 novembre 2023 – Una serata speciale tra musica e divertimento che vedrà i PanPers, Emma, DJ Angelo di Radio DeeJay, alternarsi sul palco di Piazza del Campo a Siena.

Con Emma torna così la musica dal vivo in Piazza del Campo in occasione della notte di San Silvestro. Protagonista femminile del Capodanno senese 2023, il 31 dicembre, Emma Marrone, tra le voci più amate del panorama musicale italiano. Protagonisti del Capodanno anche il duo comico PanPers e Dj Angelo di Radio DeeJay .

L’inizio della serata sarà alle 21.45 circa con i PanPers. A seguire, intorno alle 22.45 il live di Emma. Il brindisi di mezzanotte sarà insieme al sindaco di Siena Nicoletta Fabio. Subito dopo, intorno a mezzanotte e mezzo, si ballerà con Dj Angelo che da Radio DeeJay porterà il meglio delle sue selezioni musicali.

Durante la serata Emma, all’anagrafe Emmanuela Marrone, ripercorrerà i suoi più grandi successi. Ad ottobre 2023 è uscito il suo ultimo disco di inediti “Souvenir”, anticipato dai singoli di grande successo “Iniziamo dalla fine” e “Mezzo mondo”. Emma attualmente è impegnata live con “Souvenir in da club”: 18 appuntamenti speciali in 8 club d’Italia, nei mesi di novembre e dicembre, per presentare al pubblico il suo album “Souvenir”.

“Un Capodanno che torna a far ballare grandi e piccini in Piazza del Campo come ormai non avveniva da un po’ di anni e per questo non posso che ringraziare chi ha lavorato all’interno dei nostri uffici per permettere la riuscita di questo evento – ha spiegato il sindaco di Siena Nicoletta Fabio – Il nostro obiettivo è stato quello di proporre alla città uno spettacolo rivolto ai giovani e alle famiglie. Credo che la musica di Emma, la comicità dei Panpers e l’energia di Dj Angelo sia un bel mix e una bella occasione per brindare insieme al nuovo anno”.

“Il cartellone natalizio si arricchisce di un evento molto richiesto dai cittadini, ovvero il concerto di Capodanno – aggiunge l’assessore al Turismo del Comune di Siena Vanna Giunti – Ci aspettiamo una grande partecipazione di pubblico e per questo anche nei giorni antecedenti al Natale abbiamo pensato ad una programmazione variegata adatta ad un pubblico di tutte le età, una festa continua e coinvolgente capace di richiamare nella nostra città tante famiglie che desidereranno trascorrere a Siena un po’ di giorni di festa”.