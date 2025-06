Siena, al via le visite esclusive col custode delle chiavi del Duomo

Siena, 6 giugno 2025 - Dal 27 giugno al 31 luglio, dal martedì al venerdì, alle ore 7,15 sarà possibile visitare la Cattedrale attraverso un’esperienza esclusiva con il custode delle chiavi del Duomo di Siena. Il percorso consentirà di ammirare il Pavimento scoperto, la Libreria Piccolomini e la Porta del Cielo. Dal 27 giugno al 31 luglio, durante la scopertura straordinaria del Pavimento del Duomo di Siena, sarà possibile visitare la Cattedrale e ammirare il suo magnifico “tappeto di marmo”, in cui sono riflessi cinquecento anni di storia artistica, culturale e religiosa della città, alle prime luci del giorno. Il clavigero: il risveglio del Duomo di Siena è, infatti, una delle esperienze culturali speciali promosse dall’Opera della Metropolitana e organizzate da Opera Laboratori che condurranno i visitatori, per un massimo di 18 persone, alla scoperta di questo capolavoro. Dal martedì al venerdì per venti giorni sarà possibile prendere parte ad un tour esclusivo, con inizio alle ore 7,15 fino alle ore 8,45, seguendo l’apertura, l’accensione delle luci, l’organizzazione e la preparazione all’accoglienza insieme a coloro che quotidianamente si adoperano al “risveglio” della Cattedrale. Quando le prime luci del giorno si stagliano all'orizzonte, il maestoso complesso monumentale del Duomo di Siena accoglierà i visitatori incantati dalla facciata in marmi policromi che si ‘tingono’ con l’arrivo dei raggi solari: l’inizio sereno di una giornata unica. Il clavigero inizierà il suo lavoro e ad ogni giro di chiave si apriranno porte che rivelano secoli di storia e di arte nella loro forma più autentica. Nel silenzio, lontani dalla fretta e dal caos, sarà possibile scoprire i capolavori custoditi nella Libreria Piccolomini e assistere a momenti mozzafiato nel percorso elevato dei sottotetti del Tempio con l’apertura della Porta del Cielo. Una visita che consentirà di vivere un’esperienza speciale all’interno del Duomo di Siena, ammirando i suoi antichi tesori frutto di secoli di sapienza, arte e spiritualità. Al termine, a tutti i partecipanti, verrà offerta una colazione in Piazza San Giovanni. Si ricorda che quest'anno, sarà visibile, per la prima volta, la "Speranza" di Alessandro Franchi, la tarsia di solito coperta, anche durante la scopertura, per permettere l'accesso alla Cappella della Madonna del Voto. In occasione del venticinquesimo Giubileo nel 2025, il cui messaggio centrale è la Speranza, dal 27 giugno al 31 luglio e dal 18 agosto al 15 ottobre, la Cattedrale di Siena scopre il suo magnifico Pavimento marmoreo, in cui sono riflessi cinquecento anni di storia artistica, culturale e religiosa della città. L’itinerario "Per la speranza di molti" inizia dalla porta d’ingresso sul cui architrave si legge un’iscrizione relativa al primo Giubileo dell’era cristiana indetto da papa Bonifacio VIII, il 22 febbraio del 1300.

