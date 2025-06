Chiusi rivive il Medioevo: dal 27 al 29 giugno torna il Tria Turris

Siena, 5 giugno 2025 - Chiusi è pronta a risvegliarsi nel passato. Dal 27 al 29 giugno il centro storico della città tornerà ad animarsi con il Tria Turris, la festa medievale organizzata dai Terzieri di Chiusi che ormai da quattordici anni unisce storia, tradizione e spettacolo. Il Tria Turris nasce non solo come rievocazione ma come ritorno collettivo alle radici della comunità, diventando una festa che coinvolge generazioni diverse in un viaggio nel tempo che attraversa strade, sapori, simboli e identità. Per questa edizione la festa sarà anticipata da un’anteprima in notturna: giovedì 26 giugno, alle ore 20:30 un Corteo Storico in notturna animerà le strade del centro storico, in onore della Patrona della Città di Chiusi, Santa Mustiola. Venerdì 27 giugno si entrerà nel vivo della festa: dalle ore 19:00 in Piazza Duomo sarà possibile passeggiare tra gli antichi mestieri grazie al mercato storico “Mastri nel tempo in Piazza”, in Piazza del Comune, invece, si terranno i consueti mercatini medievali. Per le vie del centro, sempre a partire dalle ore 19 sarà il turno degli artisti di strada e delle compagnie musicali itineranti che andranno avanti ad animare la festa fino a tarda notte; a esibirsi per la prima sera: De Alchimia, I Sonagli di Tagatam, Le Bestie di Bacco e Los Sonambulos. Dalle ore 20 la consueta apertura delle taverne dei terzieri, pronti a offrire i piatti della tradizione chiusina, tra pici, pesce di lago e cacciagione tutti i palati potranno ritenersi soddisfatti. Dalle ore 19 fino a tarda notte, una novità della quattordicesima edizione: all’interno dei Parco dei Forti verrà allestita una Birraria Medievale, dove sarà possibile assaggiare la birra Tria Turris, realizzata dal birrificio artigianale “Impera”. Accanto alla Birraria la Taberna Ippogin. Si prosegue con la giornata di sabato 28 giugno, che presenta un’altra novità: dalle ore 16:30, sempre presso il Parco dei Forti, aprirà il Parco dei Balocchi, uno spazio dedicato ai più piccoli che offrirà laboratori di tamburi e musiche medievali, letture animate e giochi della tradizione. Dalle 19, per i più grandi, l’apertura della Birraria e della Taberna Ippogin. In Piazza Duomo e in Piazza del Comune, dalle ore 19, il mercato storico “Mastri nel tempo” e i mercatini medievali. Dalle 19:30 è di nuovo il turno degli artisti e musici di strada, a esibirsi: De Alchimia, I Sonagli di Tagatam, Le Bestie di Bacco, Los Sonambulos e gli Spadaccini di Assisi. Alle ore 20 aprono le taverne dei terzieri. A concludere il programma la giornata di domenica 29 giugno, scandita dal tradizionale Palio delle Torri, la disfida tra i terzieri della città. Alle ore 18:30 i corridori dei terzieri saranno pronti a sfoggiare le loro qualità atletiche per portare a casa il panno, simbolo della vittoria. A precedere il Palio il corteo del Rettorato e lo spettacolo degli sbandieratori e tamburini dei Terzieri di Chiusi. Alle ore 19 l’apertura della Birraria e della Taberna Ippogin. In Piazza Duomo e in Piazza del Comune, dalle ore 19, il mercato storico “Mastri nel tempo” e i mercatini medievali. Dalle ore 20 l’apertura delle taverne dei terzieri. Il Tria Turris è un evento organizzato dall’Associazione Terzieri Città di Chiusi con il patrocinio del Comune di Chiusi e si inserisce all’interno del calendario degli eventi di Valdichiana2025, Capitale Toscana della Cultura.