Capodanno con Emma. In Piazza si monta il palco. Attese famiglie e giovani. Niente bottiglie di vetro

di Laura Valdesi

SIENA

Sarà un’invasione di famiglie e giovanissimi quella per il San Silvestro con Emma Marrone sul palco. Che ieri ha cominciato a prendere forma nel Campo, davanti al Comune, dove l’artista si esibirà di fronte a migliaia e migliaia di persone che hanno già prenotato in città e negli agriturismo dei centri vicini a Siena. La macchina organizzativa – coinvolge il Comune, che ha voluto fortemente Emma offrendo uno spettacolo di grande richiamo, e la prefettura con le forze dell’ordine – si è già messa in moto con le riunioni della commissione provinciale di vigilanza ed il Comitato nel palazzo del governo. Altri incontri ci saranno nelle prossime ore per mettere a punto i servizi che vedranno coinvolti anche Asl e volontariato, oltre a carabinieri, polizia, Municipale e vigili del fuoco. Fra le curiosità postate su Instagram dall’artista quella del pranzo di Natale in caserma con i pompieri a Piacenza dove presta servizio suo fratello che indossa la divisa del Corpo.

Non sarà l’unico appuntamento in piazza per San Silvestro, in Valdelsa ci sarà l’evento a Colle che richiamerà tante persone. Ma, come nel caso dei fan di Emma, non si tratta di un pubblico irrequieto che cede agli eccessi puntando piuttosto sul divertimento. E sulla gioia di stare insieme e di cantare-ballare con l’artista che sarà al prossimo festival di Sanremo.

Le regole per un Capodanno senza problemi sono già state declinate dal Comune in ordinanze che, nel centro storico di Siena, vietano non solo la vendita ma anche di portare bevande in contenitori di vetro o metallo. Una regola che vale dalle 22 del 31 dicembre alle 4 del primo gennaio. Chi non le rispetta rischia una multa da 25 a 500 euro. "L’uso di bicchieri e bottiglie di vetro crea particolare pericolo per la pubblica incolumità da to che spesso vengono rotti – spiega il Comune – e frantumati in terra, anche accidentalmente. Vista la grande quantità di persone attesa la notte di San Silvestro per l’evento con Emma, i Panpers e dj Angelo, bisogna contemperare l’esigenza di garantire il sicuro svolgersi dei festeggiamenti con l’interesse degli imprenditori. Che potranno somministrare e far consumare sul posto, restando tassativamente precluso l’asporto in contenitori di vetro o metallo".