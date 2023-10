Cantieri sull’AutoPalio. Pd in pressing su Anas

"Autopalio: servono interventi urgenti". Si rivolge ad Anas il Partito democratico nelle sue varie articolazioni territoriali - Colle di Val d’Elsa, Casole d’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano - compie una ricognizione in merito alle principali questioni che interessano la Siena-Firenze, attraverso una nota a firma dei segretari Daniele Boschi (Colle). Teri Carli (Casole), Lore Lorenzi (Poggibonsi), Niccolò Guicciardini (San Gimignano). "L’arteria – scrivono – è oggetto di cantieri di manutenzione continui la cui gestione crea problematiche inaccettabili. I tempi di attesa sono insostenibili, in particolare nelle ore di punta". Da questa situazione "sono danneggiati soprattutto i pendolari e i lavoratori che si trovano spesso imbottigliati e in più, cosa ancora più grave, la conformazione dell’arteria rende pressoché impossibile il passaggio dei mezzi di soccorso e altri veicoli di pubblica utilità".

Un quadro complicato, in quanto, secondo il Pd della Valdelsa, "la tipologia di cantieri installata genera seri pericoli alla viabilità". Riceve consensi anche una recente iniziativa. "Nei giorni scorsi – si afferma – un faro sulla questione è stato acceso dalla petizione del governatore della Misericordia di San Gimignano, Giacomo Bassi (che ha già raggiunto 500 firme online, ndr). Non solo ci sentiamo di sottoscrivere la petizione e di invitare a diffonderla, ma chiediamo ad Anas di intervenire con decisione per velocizzare i cantieri, renderli più sicuri e comunicare un quadro di tempistiche certe per i necessari interventi di manutenzione. Ci attiveremo contando anche sul supporto dei Parlamentari di riferimento di tutto il territorio – è la conclusione – affinché si possano avere da Anas risposte chiare".

Paolo Bartalini