Cantieri sull’Autopalio e traffico in tilt. I tecnici Anas invitati in Commissione

I cantieri sull’AutoPalio al centro della riunione della Commissione Assetto del Territorio, guidata da Francesca Borghi di FdI (foto). In particolare giovedì verranno auditi gli ingegneri Liani e Del Monaco di Anas a cui i consiglieri comunali chiederanno chiarimenti sulla situazione dei lavori lungo la principale strada di collegamento tra Siena e Firenze. L’invito dei rappresentanti di Anas in commissione arriva a seguito della mozione portata in aula lo scorso ottobre dal centrodestra, con Fratelli d’Italia primo firmatario, mozione a cui anche la minoranza aveva aderito vista l’importanza del tema. Il documento impegnava il sindaco e la giunta "ad attivarsi presso Anas con l’obiettivo di velocizzare la chiusura dei cantieri ancora aperti; a chiedere ad Anas di migliorare la sicurezza del Raccordo RA3 Siena-Firenze AutoPalio rimuovendo tutti gli elementi che possono essere fonte di ostacolo e pericolo per la circolazione e garantire la sicurezza degli utenti attuando tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti gravi e mortali come si sono verificati negli ultimi mesi".

Borghi ha annunciato: "Vogliamo capire bene il cronoprogramma degli interventi, sopratutto di quelli in esecuzione, e avere una mappa dettagliata dei cantieri che rallentano il traffico sull’AutoPalio".

C.B.