Canti di Natale. Scuola San Girolamo. Bambini in concerto

Tantissimi bambini della scuola elementare San Girolamo sono stati protagonisti al concerto di Natale nella chiesa della Santissima Annunziata in piazza Duomo. Con il golfino rosso natalizio, i piccoli hanno intrattenuto gli opsiti con le più belle carole natalizie. Una grande emozione sentire le delicate voci bianche far vibrare le antiche melodie. Un clima di profonda emozione nel periodo dell’anno più bello soprattutto per i bambini che sognano l’incontro con Babbo Natale. I bambini avevano preparato da tempo questo atteso appuntamento che è stato un grande successo.