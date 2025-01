Cani, rispetto delle regole. A Siena arrivano i controlli delle guardie zoofile

Siena, 23 gennaio 2025 – Non stupitevi se vi fermano e chiedono informazioni sul chip del vostro cane. E, magari, anche se avete il sacchetto per raccogliere gli escrementi con bottiglietta d’acqua per sciacquare via la pipì dell’animale da marciapiedi e lastre. Si tratta di guardie zoofile della Lac (Lega per l’abolizione della caccia onlus) di Siena. Il Comune, infatti, ha siglato una convenzione “per il supporto nelle attività del territorio – si legge – in materia di tutela degli animali e dell’ambiente”. Chiaro, tuttavia, che il decoro, collegato appunto alle deiezioni dei cani, è una priorità. E visto che la polizia municipale è oberata d’incombenze, il supporto delle guardie zoofile risulta prezioso. Perché la Lac potrà anche fare multe in caso di violazioni di norme e regolamenti locali, riscontrate nell’espletamento delle proprie funzioni, “secondo le modalità concordate con il Comune”. Un servizio gratuito, svolto dai volontari. E’ previsto un rimborso simbolico annuo di 1000 euro per le spese sostenute.

“La convenzione è operativa dal primo gennaio per cui abbiamo già svolto un intervento degli almeno 24 previsti nell’intesa”, conferma Luigi Favara, responsabile provinciale Lac. Ha interessato le strade esterne alle mura, da via Fiorentina a viale Cavour, dal Petriccio a Vico alto e Costalpino dove c’è l’area sgambamento cani. “La nostra presenza e le domande sono state bene accolte dai cittadini che hanno apprezzato, anzi, intervento e controlli. Li ripeteremo sabato prossimo, come regolarmente comunicato anche alla questura, sempre nella periferia di Siena in attesa di programmarne anche nel centro storico. Chiaro che prima di elevare una sanzione svolgiamo un’attività informativa e di prevenzione. Se poi un proprietario fa fare i bisogni al cane andandosene senza raccoglierli perché crede di non essere visto, la multa scatta per forza”.

Sono 160 euro se non si hanno buste per buttare via le deiezioni oppure se si lasciano in terra, 100 euro se manca la bottiglia d’acqua. Quanto alle zone soggette a controllo, saranno comunicate a palazzo pubblico che farà presenti eventuali necessità. Gli interventi delle guardie zoofile avverranno in autonomia o su segnalazione-denuncia di cittadini o Comune, mettendo anche a disposizione il servizio di reperibilità telefonica diurna dalle 8 alle 20. Ogni sei mesi verrà poi trasmesso un report delle segnalazioni, degli interventi e degli accertamenti svolti.