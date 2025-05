Campostaggia resta al top. Sono stati consegnati gli attestati di eccellenza

Ospedale e servizi del territorio al top. Consegnati gli attestati di accreditamento di eccellenza sia al presidio di Campostaggia che ad alcuni settori specifici della Valdelsa. A certificare la qualità dei settori analizzati è l’ente Accreditation Canada, dopo un cammino che ha avuto origine nel settembre 2022 per concludersi lo scorso novembre. Un riconoscimento, si spiega dalla Asl Toscana Sudest, "che vede premiati gli sforzi dei professionisti dell’ospedale, della Cot (Centrale operativa territoriale, struttura che coordina la presa in carico dei pazienti più fragili), dell’Ospedale di Comunità, della riabilitazione, dell’assistenza domiciliare zonale. Il percorso di accreditamento ha visto la partecipazione del personale della Asl Toscana Sudest - i professionisti di Campostaggia, quanti operano sul territorio dell’Alta Val d’Elsa, i medici di medicina generale – e i cittadini. Accreditation Canada ha fornito linee guide internazionali. Il lavoro dei professionisti era quindi improntato a migliorare i servizi e i percorsi clinico-assistenziali seguendo gli standard proposti. Alla cerimonia di consegna degli attestati, nella sala delibere del Centro direzionale Asl Tse di Siena, hanno partecipato l’assessore regionale al Diritto alla Salute Simone Bezzini e la dottoressa Yuliya Shcherbina di Accreditation Canada. Per la Asl Toscana Sudest, presenti la direttrice amministrativa Biancamaria Rossi, la direttrice dell’ospedale di Campostaggia Lucia Grazia Campanile, la responsabile delle Cure primarie Zona distretto/Società della Salute Alta Val d’Elsa Manuela Giotti e la direttrice dell’Area dipartimentale Innovazione e Sviluppo Maria Giovanna D’Amato. "L’esito della certificazione ha messo in luce punti di forza e sfide per il futuro - ricorda l’assessore Bezzini - e sottolineo il lavoro di squadra tra professionisti del sistema sanitario e medici di medicina generale che, insieme, sono in grado di garantire sicurezza e cure alla comunità". La direttrice amministrativa Rossi conclude: "La qualità dell’ospedale di Campostaggia e di tanti servizi territoriali è riconosciuta, ce lo dicono i cittadini. Il fatto che tutto ciò sia stato verificato da un ente certificatore, è ancora più significativo. Ringraziamo gli operatori per la professionalità. Questi attestati ci daranno un’ulteriore spinta a fare ancora meglio".