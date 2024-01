Camera di commercio Guasconi confermato

Non erano previste sorprese e sorprese non ci sono state. Ieri mattina Massimo Guasconi è stato confermato presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, nella seduta di insediamento del nuovo consiglio. Si tratta del secondo mandato per lui, cui in realtà vanno aggiunti i due già svolti alla guida della Camera senese prima dell’accorpamento.

All’insediamento hanno preso parte anche il presidente della Regione Eugenio Giani, accompagnato dall’assessore all’Economia e al turismo Leonardo Marras, il presidente nazionale di Unioncamere Andrea Prete e il segretario generale dell’Unione Giuseppe Tripoli.

Il Consiglio, presieduto dal consigliere anziano Marcello Alessandri, coadiuvato dal segretario generale Marco Randellini, ha immediatamente proceduto all’elezione per acclamazione di Massimo Guasconi alla presidenza della Camera di Commercio di Arezzo-Siena.

Nel suo intervento il presidente riconfermato, dopo aver ringraziato i consiglieri per la fiducia, ha ricordato brevemente gli obbiettivi raggiunti dall’ente.

A seguire, sia il presidente Giani sia il presidente Prete hanno espresso il loro vivo compiacimento per la rielezione di Guasconi "che, oltre a confermare la positività del suo operato, testimonia la forte integrazione raggiunta tra i sistemi imprenditoriali delle due province", si legge nella nota stampa diffusa dall’ente.

Il prossimo 29 gennaio il Consiglio tornerà a riunirsi per l’elezione dei sette membri che affiancheranno il presidente nella nuova giunta camerale.