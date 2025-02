Camaiani Cesare & figli. Settant’anni di storia dai gradini del Rastrello alla Clinica Pediatrica

Una storia di successo lunga 70 anni. Quello di venerdì scorso è stato un compleanno particolare per l’impresa edile ‘Camaiani Cesare & figli’ che ha festeggiato il prestigioso traguardo, celebrando un passato che affonda le radici nella storia del territorio senese. Era infatti il 7 febbraio del 1955 quando in una Siena che si avvicinava a grandi passi agli anni del ‘boom’ economico che avrebbe cambiato l’Italia, Cesare Camaiani fondò l’omonima ditta. Da lì una serie incredibile di opere, tra pubblico e privato, grandi e piccoli. Uno dei primi atti fu la costruzione della tribuna scoperta dello stadio Artemio Franchi, che fu poi dedicata a Paolo De Luca, il presidente che portò per la prima volta la Robur in serie A.

Non c’è però solo la gradinata del Rastrello come marchio di fabbrica di ‘Camaiani Cesare & figli’, che poi metterà la firma sull’allora Clinica Pediatrica e oggi polo giuridico dell’Università di Siena ma anche, spostandoci in provincia, sulla Calp di Colle Val d’Elsa e sulle ristrutturazioni di ville e castelli come il Castello di Val Cortese e Castello di Montegiachi a Castelnuovo Berardenga, la Canonica di Tracciano a Sovicille, la Villa Cetinale ad Ancaiano, la Villa Vico d’Arbia, il Castello di Celsa e la Villa Ellera a Montalbuccio, solo per citarne alcuni, tutti sparsi sulle dolci colline senesi. Dal fondatore Cesare l’azienda è posi passata di mano alla seconda generazione (Giancarlo e Mario) e oggi guidata dalla terza (Luca, Duccio e Stefano) e anche dalla quarta generazione (Tommaso).

"Rappresento la terza generazione con i miei fratelli e già c’è la quarta con mio nipote Tommaso al lavoro – sottolinea orgoglioso Duccio Camaiani –. Il segreto della nostra longevità? Non so se ce ne sono, ma nel caso sarebbero da ricercare nella serietà e nella professionalità con cui ci si approccia al lavoro, cercando di farlo con passione. Serietà, disponibilità e altissima qualità sono le nostre assolute eccellenze, ma è la soddisfazione e la felicità letta negli occhi dei nostri clienti e collaboratori che da sempre ci riempie il cuore e lo spirito di puro orgoglio. Non tutte ciambelle con il buco – sottolinea – ma passione e serietà non devono mai mancare". Il tutto in un’epoca, in cui le cose cambiano a ritmi vertiginosi.

"Il nostro settore negli anni è stato ribaltato completamente. Indispensabile per sopravvivere avere apertura mentale e prontezza di spirito. La ‘rivoluzione’ non ha riguardato solo i macchinari, le tecniche, la sicurezza. Ma anche i rapporti umani che però per noi restano un valore".

Il cemento armato fu una delle chiavi del successo iniziale dell’impresa. Da lì, è il caso di dire, che sono nate basi solide. Anzi solidissime. "Si, è così. Per questo fu affidato a mio nonno la costruzione della tribuna scoperta dello stadio. Passando da lì ogni volta penso agli aneddoti che mi hanno raccontato ingegneri e collaboratori di mio nonno in un’epoca così diversa dalla nostra sotto tutti i punti di vista".

I 70 anni appena festeggiati sono però un punto di partenza per la celebre ditta. "Il nostro sogno è quello di cercare di portare avanti l’azienda nel tempo e mantenere la serietà nei rapporti, la professionalità e il rispetto della parola data. Cercando di coinvolgere tutti partendo dal committente che vuole un lavoro unico. Così deve essere nell’edilizia".

Dello stesso avviso anche il fratello Luca Camaiani: "Festeggiamo i primi 70 anni di onorata carriera all’insegna di serietà, disponibilità e altissima qualità – dichiara con grande soddisfazione – ringraziamo quindi i nostri clienti passati, presenti e futuri per la fiducia accordata e tutti i fornitori per la pluriennale collaborazione. Questo per noi è un traguardo davvero importante".

Guido De Leo