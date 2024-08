Cade in un dirupo con lo scooter, salvato dalla Polizia dopo quattro ore di ricerche

Castellina in Chianti (Siena), 9 agosto 2024 – Disavventura a lieto fine (ma dopo ore di ricerche) per un uomo caduto con lo scooter in un dirupo in piena notte mentre tornava a casa dopo il lavoro. Come detto, dopo oltre quattro ore di ricerche, è stato rintracciato e salvato dalla Polizia. È successo a Castellina in Chianti ( Siena) dove il sessantenne abita e lavora in un locale della zona.

Intorno alle 3.30, la moglie dell'uomo non sentendolo rientrare dal lavoro e dopo aver contattato il 118, ha chiamato la centrale operativa del commissariato di pubblica sicurezza di Poggibonsi segnalando, preoccupata, la scomparsa del marito. Le ricerche sono scattate immediatamente con gli agenti che si sono concentrati sul tragitto che solitamente percorreva l'uomo per raggiungere il luogo di lavoro, circa 12 km. Le operazioni, a cui si è unito il figlio ventenne dell'uomo, sono andate avanti per tutta la notte e, alle 8.45 del mattino, il sessantenne è stato ritrovato vivo lungo la Strada provinciale 130 di Castagnoli. L'uomo era finito fuori strada in mezzo alla sterpaglia ed è stato trovato disteso a terra ma cosciente. I sanitari del 118 lo hanno soccorso e trasferito all'ospedale Le Scotte di Siena.