Caccia al posto di lavoro Open day per chi opera in agricoltura e boschi

di Luca Stefanucci

Chi cerca trova. Magari non è così semplice incontrare quello giusto, adatto alle proprie esigenze, di tempo ed economiche, di soddisfazione personale e in grado di calzare con la propria esperienza sul campo e il percorso di studi intrapreso. Parliamo del lavoro, argomento delicato, capace di generare tante opinioni e punti di vista diversi. In questa estate sempre più calda, in Valdichiana e non solo, le opportunità ci sono. Così come le occasioni di incontro. Ad esempio quella di martedì 25 luglio, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 16.30, in tutti i centri per l'impiego della provincia di Siena (Sinalunga, Montepulciano, Siena, Poggibonsi e Abbadia San Salvatore) dove è in programma l'open day delle professioni dedicato questa volta al settore agricolo e boschivo. Consigliato portare il curriculum vitae da casa per poi dedicare un po' di tempo per un colloquio conoscitivo. Un'iniziativa promossa anche in passato, basti pensare che lo scorso marzo l'open day fu dedicato alle professioni dell'artigianato. Mestieri che si accomunano per una non coincidenza tra offerte, sovente numerose, e candidature. Le campagne, un tesoro del territorio senese, nella stagione estiva hanno bisogno di rinforzi, con le operazioni di raccolta di frutta e verdura che hanno bisogno di personale. Dunque, per chi cerca un impiego magari anche solo per un periodo di tempo breve (è il caso degli studenti o per chi vuole rimettersi in gioco nel mondo del lavoro), l'open day potrebbe rivelarsi una buona opportunità. Così come visitare la pagina Facebook Centri per l'Impiego della Toscana. Giovedì sono stati pubblicati i link che rimandano alle ultime offerte di lavoro dei centri dell'area senese con 351 posti in cerca di candidature. Ad esempio, guardando alla Valdichiana, che con oltre cento proposte è la zona che offre più opportunità, le offerte sono molteplici: dai richiestissimi lavori nella ristorazione, dalla cucina al servizio ai tavoli fino al lavapiatti, ma anche figure come quelle di impiegato, receptionist, segretario, geometra, magazziniere, addetto alle pulizie, barista, elettromeccanico, estetista, commessa, giardiniere. E già nella zona di Montepulciano si cerca personale per il periodo della vendemmia. Ci sono poi anche altri canali per cercare lavoro, basta fare un giro sul web dove si trovano tanti annunci, anche se soprattutto chi vive nei paesi piccoli preferisce sovente andare direttamente nelle aziende o tentare con il contatto diretto.