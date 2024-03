Bus urbani: si cambia. Da giovedì modifiche

Bus urbani: novità a Poggibonsi e San Gimignano. Da giovedì entreranno in vigore alcune modifiche nelle corse di Autolinee Toscane. A Poggibonsi i cambiamenti riguarderanno la linee 301, dove la corsa feriale (escluso sabato) delle 6.45 da Largo Gramsci-via Montegrappa-piazza Mazzini sarà anticipata alle 6.38; e la linea 305, dove la corsa feriale delle 6.57 da piazza Mazzini per Staggia sarà anticipata alle 6.50. La corsa delle 7.15 da Staggia per piazza Mazzini sarà invece anticipata alle 7.10.

A San Gimignano, sempre da giovedì, sono previste novità per le linee urbane sg1 e sg2. Per quanto riguarda la prima, tutte le corse in partenza dal capolinea Le Mosse in direzione centro e Santa.Lucia transiteranno anche dalla fermata di Fugnano/centro raccolta. Sulla sg2 saranno attivate corse di intensificazione del servizio urbano con il percorso: parcheggio Stadio-Parcheggio Giubileo–Porta San Giovanni e viceversa. In andata (Park Stadio-Parcheggio Giubileo–Porta S. Giovanni) il servizio si svolge dalle 11 alle 19.30 ai minuti 00’ e 30’ nei giorni feriali e dalle 10.50 alle 18.50 ai minuti 50’ e 20’ nei giorni festivi. Nel percorso inverso il servizio si svolge dalle 10.45 alle 19.15 ai minuti 15’ e 45’ nei giorni feriali e dalle 10.35 alle 18.35 ai minuti 05’ e 35’ nei giorni festivi. Inoltre, in concomitanza dell’attivazione della linea sg2, sempre da giovedì alcune corse della linea sg1 non transiteranno dal centro storico. Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 8001424 24.