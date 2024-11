Bus bloccati da un’auto, ipotesi denuncia. Autolinee Toscane: "Servizio interrotto"

Potrebbe essere denunciato l’automobilista che ha lasciato l’auto in divieto di sosta in via Campansi, determinando seri disservizi al trasporto pubblico. Lo annuncia in una nota Autolinee Toscane che in una nota "informa di aver dato mandato ai propri legali di valutare la possibilità di denunciare per interruzione di pubblico servizio il proprietario dell’auto, che lasciata in divieto di sosta lungo via Campansi a Siena, causando l’impossibilità ad alcune corse bus della linea s3 di passare e svolgere il proprio regolare servizio pubblico a partire dalle 17.30 circa di sabato 2 novembre". Solo grazie all’intervento della Polizia municipale "per rimuovere l’auto – prosegue la nota – è stato possibile ripristinare la normale circolazione e dunque il servizio pubblico di trasporto di linea che è rimasto fermo per circa 45 minuti, con la deviazione forzata delle linee interessate al transito in via Franci e via Montluc". Proprio la zona è tornata di recente al centro del dibattito (ultraventennale, a dire il vero) sul passaggio dei mezzi di grandi dimensioni da un’area in pieno centro.