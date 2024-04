Buonconvento, il ponte bloccato. Papini: "Troppe auto in sosta"

"Sarà mia premura chiedere al presidente della Provincia quando intende realizzare i parcheggi nei pressi del ponte della Casanova, indispensabili per ristabilire un minimo sicurezza della viabilità". Così Fabio Papini, capogruppo del centrodestra a Buonconvento, sulla situazione che si è venuta a creare con la recente apertura di un passaggio pedonale sul ponte della Casanova, inagibile per le auto da mesi. "Disagi su disagi. Da quando la Provincia ha attivato il passaggio pedonale – spiega – molti agiscono in maniera incivile parcheggiando su entrambi i lati della carreggiata. Il varco è solo pedonale, ma viene percorso moltissime volte al giorno anche dai motorini, mettendo in pericolo i pedoni". E ancora: "La navetta aziendale per i dipendenti di Rosewood Castiglion del Bosco ha ottenuto dal sindaco il permesso di effettuare la fermata in prossimità del ponte, con aumento del numero di macchine parcheggiate. La Provincia aveva garantito che avrebbe realizzato parcheggi nei pressi del ponte chiuso, ma questo non è avvenuto".