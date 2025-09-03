Strappato ai vandali e al degrado uno degli angoli più caratteristici del centro storico di Buonconvento. Sono ormai in dirittura di arrivo i lavori di ristrutturazione e riqualificazione di un tratto di via Oscura, all’interno delle mura medievali. "Sta giungendo al termine un intervento importante per la riqualificazione del centro storico- spiega l’amministrazione comunale- Si tratta del muro trecentesco di via Oscura, più volte danneggiato da atti vandalici: scritte offensive, disegni osceni e altro. Questi lavori rappresentano non solo un’azione di tutela del nostro patrimonio urbano, ma anche un richiamo al senso civico che deve guidare ogni cittadino. Il bene comune è un valore da proteggere: il rispetto per ciò che appartiene alla comunità è un valore fondamentale.

Infine, il Comune lancia un appello: "Invitiamo la cittadinanza a collaborare nella custodia degli spazi pubblici, affinché Buonconvento continui a essere un luogo accogliente, curato e ricco di storia". Via Oscura e tutto il centro storico sono da oltre mezzo secolo il teatro naturale della Sagra della Valdarbia, appuntamento culturale e gastronomico che richiama sempre tanta gente, della mostra di antiquariato Cose del Passato, in programma ogni anno nel periodo pasquale.