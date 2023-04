Bruscello, Compagnia già al lavoro

La Compagnia Popolare del Bruscello Poliziano è già al lavoro sulla prossima edizione del Bruscello, che si terrà a Montepulciano dal 12 al 15 agosto 2023. Sono infatti iniziate le prove musicali, che coinvolgono il coro della compagnia, che si svolgono il venerdì sera presso la sede principale in via di Voltaia nel Corso 57. Il prossimo appuntamento con le prove serali è previsto per venerdì 21 aprile alle ore 21, ed ancora possibile unirsi alla compagnia popolare per far parte della prossima edizione del Bruscello Poliziano.

Le prove si svolgono sotto la guida del nuovo direttore musicale, Ymar Caguing, che ha raccolto il testimone di Alessio Tiezzi e si è già messo all’opera con il nuovo libretto. Il direttore ha già avuto modo di collaborare con il Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano e si è imposto come uno dei più promettenti direttori d’orchestra della sua generazione. Il Bruscello Poliziano che andrà in scena nei giorni di Ferragosto sul sagrato del Duomo di Montepulciano avrà come titolo "Lorenzo il Magnifico: il Poliziano alla corte dei Medici" e sarà ambientato durante gli anni più fulgidi del Rinascimento italiano.