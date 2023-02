Brunello Crossing show, una grande festa per 1.600

Il Brunello Crossing ha mantenuto la tradizione, dando vita ieri mattina a gare molto combattute, grazie soprattutto all’altissimo livello di parterre di atleti presenti, tutti protagonisti assoluti del trail, della corsa in montagna e dello skyrunning. A vincere il 45km Trofeo Banfi D+ 1.820 m, la gara regina, sono stati i due campioni italiani di trail lungo 2022 Andreas Reiterer e Julia Kessler, che ha bissato il successo dello scorso anno. Nel 24km Trofeo Ciacci Piccolomini D’Aragona 1.050m D+ i più veloci sono stati Giacomo Forconi (Tornado) in 1:48’41” e Camilla Magliano (Dinamo Team) in 1:59’37”. A dominare 14km Trofeo Barbi 634m D+ sono stati Gabriele Torrini (G.S. Le Panche) in 1:03’57” e Pina Deiana (A.S.P.A. Bastia) in 1:07’47”.

La vittoria, in realtà, è stata di tutti i 1.600 atleti che hanno animato il Brunello Crossing: in una giornata di sole ai 1.000 partenti delle tre competitive, in rappresentanza di 17 nazioni, si sono uniti i 600 della Brunello Crossing - Walk & Nordic Walking, camminata di 13 km. È stato uno spettacolo emozionante vedere i quattro serpentoni allungarsi lungo un percorso che soltanto un territorio come quello della val d’Orcia sa regalare: lungo strade bianche e single track, attraverso colline e vigne.

Andreas Reiterer (Dinamo Team) ha dichiarato: "Oggi è stata una vera battaglia, è sempre stimolante correre così. Il percorso è bellissimo e molto veloce. Forse siamo partiti troppo forti, tanto che dal 20° al 30° km abbiamo abbassato un po’ il ritmo, per poi riprenderlo negli ultimi 15 km finali". Gli fa eco Cristian Minoggio (Dinamo Team): "Sono venuto a Montalcino – spiega Reiterer della Dinamo Team – per fare una gara in progressione, ho raggiunto obiettivo e risultato. Sono contento. Ho ripreso Rota proprio nelle battute finali". Sulla distanza dei 24 km, dietro i vincitori Giacomo Forconi (Tornado) in 1:48’41” e Camilla Magliano (Dinamo Team) in 1:59’37”, sono giunti Stefano Butti (O.S.A. Org. Sportiva Alpinisti) in 1:51’34” e Francesca Biagini (U.S. Nave) in 2:30’11”, secondi, e Alessio Donati (Trail Running Project) in 1:54’24” e Ilaria Francalanci (G.S. Orecchiella) in 2:31’15”, terzi.

Alessio Strada, responsabile dell’Asd Montalcino Trail ha ringraziato tutti: "Il mio primo grazie va ai 160 volontari: è merito loro se siamo riusciti a organizzare, anche quest’anno, una manifestazione di qualità. E ovviamente – conclude Strada – al Comune di Montalcino, al Consorzio del Brunello di Montalcino, alle forze dell’ordine, alla Protezione Civile e Misericordia, sempre pronti a rispondere positivamente alle nostre richieste. Il lavoro di squadra paga sempre".