Brilla Tale e quale. Anda e Bola si nasconde

L’ultima batteria dopo le 20, al termine di una giornata (finalmente) di addestramento dei cavalli. Columbu schizza via bene con Acqua rossa e anche Salvatore Nieddu, il fantino che il Valdimontone segue ormai da tempo, si gioca le carte sperando nel debutto. Spinge Eivita, si fa vedere. Anche Giovanni Puddu su Desiderata fa lo stesso. Ma andiamo per ordine. Scompiglio si mette subito in luce nella prima batteria su Ermosa, piace anche Michel Putzu su Donrodrigo. C’è poi la stella Anda e Bola, montata da Sebastiano Murtas. Quando apre il gas si vede la potenza ma il fantino non esagera. Non deve dimostrare niente. Nieddu, si diceva, ha voglia di emergere. Su Ardeglina sprinta, anche se nella seconda batteria si vede Criptha, condotta da Elias Mannucci, ottima la sua partenza. Come pure – ma anche questa non è una novità – quella di Stefano Piras su Diamante grigio. Gabriele Puligheddu prova Corallo sardo. Poi è un bel vedere il galoppo di Tale e quale, montato da Carburo. Un cavallo che avrà sì 13 anni ma anche esperienza da vendere che in Piazza poi conta. Allunga Mattia Chiavassa su Banzay, Antonio Mula su Zinias che ha già bene impressionato, con Zenis Murtas ha poco da inventarsi: è già esperto. Poi c’è Comancio, il cavallo di Giuseppe Zedde, che nella quarta va via bene dai canapi nonostante qualche intemperanza in precedenza. Federico Fabbri spinge Etrinta. Poi gli occhi addosso ad Ares Elce che non delude al via nella quinta batteria ma parte bene anche Murtas su Carontes. Il biondo Remorex nella sesta batteria fa vedere che sa sempre muovere le gambe, conferma le buone qualità il grigio di 8 anni di Mario Savelli che si gode la galoppata seduto in prima fila. Nella settima batteria è Duce che si fa vedere, anche Alessio Giannetti su Eracorona, più Chiosa vince che piace sempre molto.