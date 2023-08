Il Bravio va alla contrada di Voltaia

Montepulciano (Siena), 27 agosto 2023 – La contrada di Voltaia, con la coppia di spingitori formata da Attilio Niola e Giacomo Severini, ha vinto l'edizione 2023 del Bravio delle botti di Montepulciano, aggiudicandosi il panno dipinto dall'artista fiorentina Paola Imposimato dedicato ai 75 anni della Costituzione italiana.

La gara, svoltasi oggi, è stata lineare e ha confermato i pronostici degli addetti ai lavori. La contrada rossonera torna alla vittoria dopo quattro anni e arriva così a ottenere il suo settimo titolo. La lunga giornata di Bravio è iniziata con l'estrazione della griglia di partenza avvenuta nella sala consiliare del Palazzo Comunale di Montepulciano. Dopo l'estrazione, il corteo storico composto dai tamburini, sbandieratori e figuranti delle otto contrade di Montepulciano ha raggiunto la chiesa del S.S.Nome di Gesù con l'offerta dei ceri a San Giovanni Decollato, patrono a cui è dedicata la manifestazione, per la messa presieduta dal cardinale Lojudice.

Alle 15:30 il corteo storico è partito dalla Colonna del Marzocco e si è snodato per le vie cittadine fino a piazza Grande. Prima dell'attesissima corsa si è svolto il Premio Memorial Trabalzini in cui si sono sfidati i quartetti composti dagli sbandieratori e dai tamburini delle otto contrade. Dalle 18:30 tutto è stato pronto per correre la corsa del Bravio: lo start della corsa è avvenuto alle 19 in punto. La manifestazione, spiegano gli organizzatori, «sarà ricordata come una delle edizioni più calde degli ultimi dieci anni: a Montepulciano durante la giornata sono stati toccati più di 36 gradi, e per le tante, tantissime persone che durante la settimana degli eventi hanno vissuto e animato le contrade tra cene e serate a tema».