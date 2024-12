’Botti’ e vetro, i divieti per stasera

Quasi tutti i Comuni hanno disposto il divieto di esplodere ’botti’ e fuochi d’artificio questa sera: da Siena (sanzioni da 50 a 300 euro) a Chianciano Terme passando per San Gimignano. Altra disposizione è quella adottata per esempio da Siena, con il divieto di vendere bevande da asporto in contenitori di vetro o metallo, così come di portare, nel centro storico, bevande sempre in analoghi contenitori.

Con ragionevole certezza, si può ipotizzare che non sarà semplicissimo far rispettare i divieti stessi. Così come molti proprietari di animali domestici saranno preoccupati per le reazioni alle esplosioni che accompagneranno in particolare l’arrivo della mezzanotte.