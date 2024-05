Borgonovo e la Roma Tre Orchestra. I capolavori di Mozart e Strauss

Va in scena al Teatro dei Rinnovati il penultimo atto della stagione Micat in Vertice. Oggi alle 21 Pietro Borgonovo dirigerà la Roma Tre Orchestra in un programma affascinante, dedicato a due grandi capolavori, Metamorphosen, studio per 23 archi solisti di Richard Strauss, e la celebre Sinfonia n. 41 in Do maggiore "Jupiter" K 551, di Wolfgang Amadeus Mozart. Un evento della programmazione speciale per il Centenario della stagione musicale dell’Accademia Chigiana, curata da Uto Ughi in collaborazione con il Comune di Siena.

L’ultimo concerto del cartellone è in programma il 17 maggio con l’Orchestra della Toscana diretta da Erina Yashima e Ettore Pagano al violoncello, per il Concerto n. 2 in si minore di Antonín Dvorák e la Sinfonia n. 5 in mi minore di Pëtr Il’ic Cajkovskij. Un momento speciale per l’accademia musicale arriva invece dalla nomina del Trio Chagall a ECHO Rising Star per la stagione 2025/26.

"È il primo ensemble italiano – sottolinea il direttore artistico della Chigiana, Nicola Sani – a essere selezionato dalla nascita del programma, avvenuta nel 1995". Già allievo di Bruno Giuranna nei corsi estivi dell’Accademia Chigiana nel 2019, nel 2020 e nel 2021, il Trio Chagall avrà l’opportunità di realizzare un tour di concerti nelle sale che aderiscono al programma ECHO: 23 sedi di prestigio in 14 paesi, tra cui Musikverein e Konzerthaus di Vienna, Philarmonie de Paris, Elbphilarmonie di Amburgo, Concertgebouw di Amsterdam. Altro talento chigiano che si sta facendo strada è Matilde Agosti, allieva di David Geringas nei corsi estivi dell’Accademia Chigiana nel 2021, nel 2022 e nel 2023, che è risultata idonea al concorso per II Violoncello con obbligo di fila nell’orchestra della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli.

"Ci congratuliamo vivamente con i nostri talenti – aggiunge Sani – e auguriamo loro di raggiungere altrettanti fantastici traguardi". Prorogate infine al 10 maggio le iscrizioni ai corsi estivi di Strumento, Canto e Direzione di coro. "I corsi estivi che si terranno nella storica sede di Palazzo Chigi Saracini, nella Chiesa di Sant’Agostino e nei Teatri di Siena – sottolineano dall’accademia – uniscono l’esperienza dell’alto perfezionamento musicale alla partecipazione nelle produzioni concertistiche della decima edizione del Chigiana International Festival & Summer Academy. Per i giovani talenti musicali di tutto il mondo si aprono le porte dei grandi palcoscenici internazionali".

Riccardo Bruni