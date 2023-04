Bonus trasporti Da domani utilizzabile sullo shop At

Da domani fino al 31 dicembre è possibile utilizzare il bonus trasporti 2023 per gli abbonamenti di Autolinee Toscane. Il bonus è ottenibile dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, www.bonustrasporti.lavoro.gov.it; l’operazione si concluderà con l’ottenimento di un codice alfanumerico utilizzabile esclusivamente on-line sulla piattaforma shop.at-bus.it. Il bonus emesso potrà essere utilizzato entro il mese solare di emissione dal sito del Ministero. Al momento della richiesta del bonus è necessario indicare, oltre al nominativo del richiedente, anche quello del beneficiario per il quale sarà effettuato l’acquisto. Lo sconto verrà applicato automaticamente. Il bonus potrà essere usato per acquistare abbonamenti mensili, plurimensili e annuali, che avranno decorrenza dal mese successivo; è richiedibile fino a esaurimento delle risorse stanziate.