Bonifazi, il medico olimpionico. Protagonista del nuoto italiano

Medicina e sport ben si uniscono nello spirito e nelle vocazioni di Marco Bonifazi. I miei ricordi si confondono nel tempo, dai giorni delle medie alla Dante Alighieri e poi al Liceo Scientifico. Tutti sapevano che era figlio di un deputato, il deputato Emo, e la cosa ci avrebbe messo un po’ in imbarazzo, i tempi non erano questi ma anche lo spessore umano era diverso, se non ci fosse stato proprio lui, che mostrava una particolare intelligenza incline alla modestia. Ad essere uno come gli altri. Poi, come spesso accade, ci siamo persi di vista.

Grazie a questa foto di Augusto Mattioli lo ritrovo con un curriculum da paura, un percorso scientifico di altissimo valore, praticamente un punto di riferimento proprio nel punto di incontro fra medicina, ricerca e sport agonistico. Bonifazi adoperando l’estrema sintesi, è un professore laureato in Medicina e chirurgia e specialista in Medicina dello sport. Docente di fisiologia, ha portato nella pratica tutto il suo essere medico con molte interessanti diramazioni.

Dall’essere stato presidente del corso di laurea in Fisioterapia, ad aver portato ’sul campo’ una lunga e approfondita ricerca sui possibili adattamenti dell’uomo all’esercizio fisico, al controllo motorio e la valutazione funzionale dell’efficienza fisica. Il che, in altre parole più vicine a noi poveri mortali, essere il punto di riferimento per atleti sia professionisti che amatoriali.

Da quando aveva poco più di trent’anni ’appartiene’ al Centro studi e ricerche della Federazioni italiana nuoto, partecipando in prima persona a un numero incredibile di Giochi olimpici. Oggi posso affermare che ho preso il mitico bus numero 10, quello che ci portava a casa, con un futuro commendatore al merito della Repubblica italiana, questo dal 2005.

Un lavoro quotidiano ad altissimo livello: se poi volete il grande nome da associare al suo lavoro, ricordiamo soltanto che, dal 2000 in poi, è stato Bonifazi ad accompagnare le vittorie olimpiche e mondiali di decine di nuotatori, a cominciare dalla immensa Federica Pellegrini. Insomma, non fai in tempo a scendere dal 10, che qualcuno cresce, matura, e diventa un personaggio attraverso il lavoro, la ricerca, l’assoluta serietà. Con lui possiamo affermare che ha fatto della sua vocazione un modo profondo di trascorrere la vita: e questo è il vero segreto del successo.

Massimo Biliorsi