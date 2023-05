Bomba d’acqua: tutto allagato Automobilisti prigionieri nei posteggi

Un’ora o poco più di pioggia abbondante, accompagnata inizialmente anche dalla grandine. È avvenuto nel pomeriggio di ieri, dalle 14,30 alle 15,40 circa. E alcune aree di Poggibonsi si sono ritrovate immediatamente sott’acqua. Un lavoro incessante per i vigili del fuoco del locale distaccamento, per la polizia municipale e per le associazioni del territorio che si occupano di protezione civile. Fondamentali i richiami alla prudenza, in quei momenti dell’ondata improvvisa di maltempo, da parte dell’amministrazione comunale.

Il prezioso superlavoro di operatori e volontari è proseguito anche nelle ore successive al passaggio della perturbazione temporalesca. A rimboccarsi le maniche anche un ente di vigilanza privata, Rangers, che con un suo addetto, in quel momento in servizio a Poggibonsi, ha contribuito a liberare gli occupanti di una vettura che rischiava di restare prigioniera in una strada ridotta quasi a un fiume: via Cesare Andreuccetti. Ovvero la porta di ingresso dal versante senese per i veicoli che, dall’uscita dell’Autopalio, si dirigono verso il centro di Poggibonsi.

Alcuni conducenti hanno evidenziato una sorta di "effetto tappo" sul sistema fognario della strada che è rimasta parzialmente chiusa – è stato istituito temporaneamente un senso unico alternato, prima del ritorno alla normale percorribilità – per consentire l’intervento dei pompieri. Pronti a darsi da fare loro stessi, grazie all’apporto delle squadre di Campostaggia, per togliere dalle ambasce un paio di persone all’interno di un’auto nel parcheggio allagato di Salceto. Una superficie, quest’ultima, critica da sempre a Poggibonsi, in presenza di eventi atmosferici di portata superiore alla media, a causa della sua ubicazione al di sotto del livello della sede stradale. In un punto nel quale hanno sede alcune attività commerciali e gli studi medici di Performance.

Uno scenario da torrente, così è stato descritto, nel sottopasso pedonale che collega largo Bellucci e largo Gramsci, un autentico accesso al centro storico. Le acque hanno invaso garage e scantinati in più di un quartiere. Problemi rilevati in esercizi commerciali di Poggibonsi, per esempio nella parte iniziale di via Pisana, nei pressi dell’ex ospedale Pietro Burresi. Nella serata di ieri, le principali difficoltà erano state risolte grazie all’impegno delle forze in campo.

Paolo Bartalini