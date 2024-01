Bocciarelli, oggi la nomina a direttore Teatri

Per i Teatri di Siena, arriva il nuovo direttore artistico. La nomina potrebbe concretizzarsi oggi e per il momento il nome che sembra consolidarsi è quello di Vincenzo Bocciarelli. Salvo colpi di scena (si tratta pur sempre di teatro…), sarà lui a raccogliere il testimone dalle mani di Alessandro Benvenuti, che continuerà comunque a seguire la stagione in corso fino alla conclusione. Nel frattempo, il nuovo direttore inizierà subito a progettare il futuro, a partire dalla rassegna 24-25. Tra le caratteristiche richieste dall’amministrazione del sindaco Nicoletta Fabio, oltre ovviamente alle necessarie competenze, la garanzia di una maggiore presenza sul territorio, proprio per valorizzare ancora di più i Teatri di Siena come centro di produzione.