Boccia paralimpica, i tricolori a Chianciano

"Chianciano Terme sta accogliendo i campionati italiani di Boccia paralimpica. Un evento che rappresenta per tutta la nostra comunità, prima ancora che un momento di sport, un’occasione per condividere con tutti gli atleti partecipanti, un complesso valoriale di altissimo livello", ha dichiarato la sindaca Grazia Torelli, presentando i campionati italiani di Boccia paralimpica. Sono in corso le gare con 46 atlete e atleti da tutta Italia. La Boccia paralimpica è la disciplina di Federazione italiana bocce rivolta agli atleti con disabilità fisica grave e gravissima, il più delle volte di origine cerebrale, che coinvolge tutti e quattro gli arti. Si tratta di uno sport incluso nel programma dei Giochi paralimpici, straordinaria opportunità di pratica agonistica e portatore di grandi benefici.

La manifestazione è stata presentata nella sala consiliare del Comune di Chianciano Terme alla presenza, ovviamente della prima cittadina Grazia Torelli, dell’assessore allo sport Michele Micheli, del presidente Fib Toscana Giancarlo Gosti, del presidente Coni Toscana Simone Cardullo, del delegato Cip Siena Simone Marradi, del ct della nazionale di Boccia paralimpica Loreno Targa e del presidente del Gruppo bocciofili Chianciano Terme Stefano Giorni.

Si affronteranno fino a domenica per conquistare il titolo di campione d’Italia nelle rispettive categorie BC1, BC2, BC3, BC4 e BC5, ma anche per aggiudicarsi il torneo nazionale a coppie e squadre. È in corso di svolgimento al palazzetto dello sport del comune termale il teatro di una competizione che vede sfidarsi atleti e atlete in rappresentanza di 20 società sportive di 9 comitati regionali.

Anna Duchini