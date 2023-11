Bivona, altro ko. No a 450 milioni di danni da Mps

Oggi è fissata un’udienza davanti al gup di Milano per la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli ex vertici Mps Alessandro Profumo, Fabrizio Viola e Massimo Tononi sui crediti deteriorati non contabilizzati dalla banca negli anni 2014-2015 e 2016. Ieri è arrivata una sentenza dal tribunale civile che ribadisce il no a pagare 450 milioni di danni al fondo Alken, per aver acquistato azioni del Monte sulla base di bilanci non corretti. L’ad Lovaglio ha contato già 12 sentenze favorevoli per Mps, questa è la tredicesima. L’ennesima prova che serviva il coraggio per rispondere picche alle richieste, esose e ingiustificate, avanzate soprattutto da Giuseppe Bivona, il castigatore di Bluebell Partner, ora nelle parti di castigato.