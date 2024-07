Biotecnopolo, quinta interrogazione. Pd e Progetto Siena all’attacco

Biotecnopolo, l’opposizione non molla e presenta la quinta interrogazione sul progetto, chiedendo al sindaco Nicoletta Fabio chiarimenti sul nuovo statuto. In particolare, i gruppi consiliari di Pd (nella foto Alessandro Masi) e Progetto Siena ricordano. "Due anni fa le leggi programmatiche dello Stato avevano previsto per il Biotecnopolo di Siena un finanziamento, per il triennio 2022-2024, di 36 milioni di euro, mentre il collegato Centro Nazionale Anti Pandemico era finanziato con il Fondo Complementare al Pnrr, per 340 milioni di euro per il periodo 2021-2026. Negli ultimi mesi era poi intervenuto il taglio di 135 milioni di euro ai fondi". E ancora: "Nelle settimane scorse è stato pubblicato il nuovo Statuto della Fondazione Biotecnopolo, dove sono sfumati i 340 milioni e la previsione di Tls come nuovo socio, e quindi il legame con il territorio e con i soci fondatori di quest’ultima, cioè Regione, Provincia di Siena e Comune", si aggiunge. Di qui il pressing sul sindaco: "A che punto è la progettualità del Biotecnopolo, viste le scadenze di rendicontazione del Pnrr? Che intenzioni ha il Comune, essendo sparito il legame con il territorio?". E ancora: "C’è preoccupazione per il venir meno della previsione di risorse – chiede l’opposizione – ? E infine, che fine ha fatto il ‘tavolo sul Biotecnopolo’?".