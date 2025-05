Biotecnopolo, quattro ministri all’incontro

In teoria potrebbero essere quattro i ministri coinvolti in quella che in ogni caso sarà la prima grande uscita pubblica del Biotecnopolo: lunedì 26 maggio, nella Sala delle lupe di Palazzo pubblico, è in programma l’evento “Verso una rete europea contro le pandemie”. E appunto sono annunciati il ministro della Salute Orazio Schillaci, dell’Università e ricerca scientifica Anna Maria Bernini (in video collegamento), delle Imprese e made in Italy Adolfo Urso, dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, questi ultimi due da confermare. Ma il segnale è chiaro dell’appoggio del Governo all’azione dell’ente, che sarà rappresentato ai massimi livelli: il presidente Marco Montorsi (nella foto), il direttore generale Gianluca Polifrone, il direttore scientifico Rino Rappuoli. Insieme a loro anche il sindaco Nicoletta Fabio, per l’incontro moderato dal giornalista de La Stampa Paolo Russo.

"L’evento – si annuncia – rappresenta un’importante occasione per presentare il percorso intrapreso in questi mesi di lavoro e per fare un’analisi delle sfide future per l’ente, anche alla luce dei significativi traguardi già raggiunti a livello internazionale. La Fondazione Biotecnopolo si avvia, infatti, a rappresentare un’eccellenza scientifica internazionale per la prevenzione e la gestione dei rischi pandemici globali". L’occasione per fare il punto sul consolidamento e dello sviluppo delle prime attività del Biotecnopolo, dopo il varo del nuovo statuto e della nuova governance.