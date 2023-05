Biotecnopolo e voto, il gioco si fa duro

Pino Di Blasio

Duccio Neri, presidente della Philogen, nella sua intervista pianta diversi paletti lungo il cammino del Biotecnopolo. E disegna scenari di alleanze strategiche tra diverse aziende senesi e Governo, principalmente il ministro della Salute Orazio Schillaci, per indirizzare Fondazione e Centro Nazionale Antipandemico verso progetti formativi e di sviluppo. Contestualmente le due candidate sindaco sembrano dividersi solo sul giudizio sulle nomine al Biotecnopolo, sul cambio di presidente, da Silvio Aime a Marco Montorsi e sulla donna senese che sta per entrare nel cda. La luna di miele è finita, le visioni di futuro non sono uguali. La speranza è che Rino Rappuoli, il Nobel Giorgio Parisi e i nuovi consiglieri riescano a sintetizzarle.